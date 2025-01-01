В Госдуме назвали решение Киева по транзиту газа шоком и ударом в спину для ЕС

Решение Киева о прекращении транзита российского газа по территории Украины стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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