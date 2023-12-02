Российские миллиардеры стали еще богаче

Совокупное состояние российских представителей крупного бизнеса выросло с начала текущего года на 38,575 миллиарда долларов, больше остальных разбогател совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).