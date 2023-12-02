Российские миллиардеры стали еще богаче

Совокупное состояние российских представителей крупного бизнеса выросло с начала текущего года на 38,575 миллиарда долларов, больше остальных разбогател совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии