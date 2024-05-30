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Член профсоюза педагогов Казаков: в колледжах наиболее популярны IT-профессии

Член профсоюза педагогов Казаков: в колледжах наиболее популярны IT-профессии

Популярность колледжей у российских выпускников растет. Чаще всего ребята поступают туда, чтобы освоить профессии в сфере IT, рассказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.

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