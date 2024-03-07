Три праздничные закуски, которые вы приготовите за 20 минут

Вам будет, чем удивить гостей Sebastian Coman Photography / unsplash.com Что делать, если гости почти на пороге, а вы только закончили с основным блюдом? Мы приготовили для вас несколько вариантов простых, но очень вкусных закусок, которые не оставят равнодушными ваших гостей в главный женский день.