Штаб сборной России примет решение по игроку Глушенкову на следующей неделе

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным примет решение относительно участия полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова в сентябрьском сборе национальной команды на следующей неделе.
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