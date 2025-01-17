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Царьград

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"Я думала, неприятная часть закончена, но мамаша достала горшок": Девушка описала свою самую отвратительную поездку на поезде

"Я думала, неприятная часть закончена, но мамаша достала горшок": Девушка описала свою самую отвратительную поездку на поезде

Девушка описала свою самую отвратительную поездку на поезде. Семейная пара с ребёнком преподнесла ей немало сюрпризов: "Я думала, неприятная часть закончена, но мамаша достала горшок".

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