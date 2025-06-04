Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Цели Киева не достигнуты – готовятся новые теракты» – Клинцевич знает, как «похоронить» Украину

«Цели Киева не достигнуты – готовятся новые теракты» – Клинцевич знает, как «похоронить» Украину

Политнавигатор Атака стратегических аэродромов России не принесла Киеву желаемых результатов, поэтому в скором времени возможны повторные диверсии.

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Комментарии
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Генрих
Израиль хрен ложил на мнение международного сообщества... И что?
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9 час.
Alex Nемо
В России всё пытаются играть в либерально-демократические игры что мол Россия вся из себя такая хорошая и следует всем международным правилам, чтобы не дай бог кто не обиделся и не сказал ай-яй-яй. Ну так ждите очередных дронов, но начинка в них будет уже не взрывчатка, а био-химическое оружие. Уже забыли что на уркаине более 20 лет работали, запрещённые во всём мире, лаборатории вроде как бы никак не принадлежавшие российским западным &quot;партнерам&quot;. Сколько из них продолжает действовать и производить бог весть какую заразу? Ах ну да, ведь &quot;партнёры&quot; гарантировали что больше нет таких лабораторий и ничего не производится. &quot;Партнёры&quot; они же робяты честные и им можно доверять в таких вопросах... Ущерб от одного дрона гружённого парой кило такого товара нанесет куда как больший ущерб чем взрывчатка и обвинять будет некого - дроны китайские, исполнители российские граждане, а откуда то что распылили вообще появилось - только господь Бог ведает...
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
НИ-И-И-И-ЗЯ-Я!!  воевать  по-настоящему  !  Ведь  потом  надо  помириться  с  мировой  плутократией  ,  чтобы  отдали  наши  300 млрд  ,  лежащих  почему  -то  в  кармане  у  врагов  ,  в  их  банках...И  чтобы  нас  враги  простили  и  отменили  санкции...Надо  понимать  ,  что  мы  изначально  в  слабой  позиции  : враги  могут  вводить  против  нас  санкции,  а  мы  против  них  -не  можем  ...Только  на  героев  -  солдат  надежда.
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6 час.
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