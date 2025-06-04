Политнавигатор Атака стратегических аэродромов России не принесла Киеву желаемых результатов, поэтому в скором времени возможны повторные диверсии.
«Цели Киева не достигнуты – готовятся новые теракты» – Клинцевич знает, как «похоронить» Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Генрих
Израиль хрен ложил на мнение международного сообщества... И что?
Ответить
9 час.
Alex Nемо
В России всё пытаются играть в либерально-демократические игры что мол Россия вся из себя такая хорошая и следует всем международным правилам, чтобы не дай бог кто не обиделся и не сказал ай-яй-яй. Ну так ждите очередных дронов, но начинка в них будет уже не взрывчатка, а био-химическое оружие. Уже забыли что на уркаине более 20 лет работали, запрещённые во всём мире, лаборатории вроде как бы никак не принадлежавшие российским западным "партнерам". Сколько из них продолжает действовать и производить бог весть какую заразу? Ах ну да, ведь "партнёры" гарантировали что больше нет таких лабораторий и ничего не производится. "Партнёры" они же робяты честные и им можно доверять в таких вопросах... Ущерб от одного дрона гружённого парой кило такого товара нанесет куда как больший ущерб чем взрывчатка и обвинять будет некого - дроны китайские, исполнители российские граждане, а откуда то что распылили вообще появилось - только господь Бог ведает...
Ответить
7 час.
ВА
Владимир Акулов
НИ-И-И-И-ЗЯ-Я!! воевать по-настоящему ! Ведь потом надо помириться с мировой плутократией , чтобы отдали наши 300 млрд , лежащих почему -то в кармане у врагов , в их банках...И чтобы нас враги простили и отменили санкции...Надо понимать , что мы изначально в слабой позиции : враги могут вводить против нас санкции, а мы против них -не можем ...Только на героев - солдат надежда.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии