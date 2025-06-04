Alex Nемо

В России всё пытаются играть в либерально-демократические игры что мол Россия вся из себя такая хорошая и следует всем международным правилам, чтобы не дай бог кто не обиделся и не сказал ай-яй-яй. Ну так ждите очередных дронов, но начинка в них будет уже не взрывчатка, а био-химическое оружие. Уже забыли что на уркаине более 20 лет работали, запрещённые во всём мире, лаборатории вроде как бы никак не принадлежавшие российским западным "партнерам". Сколько из них продолжает действовать и производить бог весть какую заразу? Ах ну да, ведь "партнёры" гарантировали что больше нет таких лабораторий и ничего не производится. "Партнёры" они же робяты честные и им можно доверять в таких вопросах... Ущерб от одного дрона гружённого парой кило такого товара нанесет куда как больший ущерб чем взрывчатка и обвинять будет некого - дроны китайские, исполнители российские граждане, а откуда то что распылили вообще появилось - только господь Бог ведает...