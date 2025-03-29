Тыл - фронту!

Русская Православная Церковь - фронту и возвращённым регионам! В уходящем марте, а именно18-20 числа, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай в сопровождении председателя Межъепархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами Московской митрополии протоиерея Марка Ермолаева и референта отдела священника Вячеслава Краснова совершил поездку в возвращённые регионы России: Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики:18 марта в Скадовске владыка Николай встретился с епископом Скадовским и Алешкинским Филаретом, передал от Издательства Московской Патриархии необходимую церковную утварь и духовную литературу.