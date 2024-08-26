10 распространённых заблуждений, связанных с мечами

Меч-Кладинец. От пиратских фильмов до фильма "Три мушкетера", от средневековых рыцарей до самурайских фильмов таких режиссеров, как Акира Куросава, мечи стали непреходящей частью современной поп-культурной фантазии.
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