10 распространённых заблуждений, связанных с мечами

С нами не соскучишься!

Меч-Кладинец. От пиратских фильмов до фильма "Три мушкетера", от средневековых рыцарей до самурайских фильмов таких режиссеров, как Акира Куросава, мечи стали непреходящей частью современной поп-культурной фантазии.