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Аргументы и Факты

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Экс-главкома ВМС Казахстана задержали по делу о гибели военных на Каспии

Экс-главкома ВМС Казахстана задержали по делу о гибели военных на Каспии

В Казахстане бывший командующий военно-морским флотом был задержан и помещен под стражу по решению суда в рамках расследования инцидента, в результате которого во время учений в Каспийском море погибли 14 военнослужащих.

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