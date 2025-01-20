В крови скончавшегося пресс-секретаря SHAMAN не обнаружили запрещенных веществ

vk.com/Антон Коробков-Землянский В крови скончавшегося пресс-секретаря SHAMAN Антона Коробкова-Землянского, по результатам экспертизы, не обнаружено запрещённых веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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