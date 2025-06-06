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Военное обозрение

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«Ни одной серьёзной темы»: Немецкая пресса обратила внимание, что поехавший уговаривать Трампа поддержать Украину Мерц «подобострастно» молчал

«Ни одной серьёзной темы»: Немецкая пресса обратила внимание, что поехавший уговаривать Трампа поддержать Украину Мерц «подобострастно» молчал

Из 40 минут встречи немецкий канцлер говорил от силы 4.

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