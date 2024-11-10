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Немецкий политик подал в отставку после фото с секс-куклой с нацистским символом

Немецкий политик подал в отставку после фото с секс-куклой с нацистским символом

ИЗВЕСТИЯ/Mikhail Tereshchenko В немецком городе Дельменхорст политик Бюлент Бююкбайрам, представлявший партию Христианско-демократический союз (ХДС), подал в отставку из-за скандала, вызванного его фото с секс-куклой и нацистской символикой.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хахаха,немецкий....политик....а может турецкий политик в Германии.....
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15 час.

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