Немецкий политик подал в отставку после фото с секс-куклой с нацистским символом

ИЗВЕСТИЯ/Mikhail Tereshchenko В немецком городе Дельменхорст политик Бюлент Бююкбайрам, представлявший партию Христианско-демократический союз (ХДС), подал в отставку из-за скандала, вызванного его фото с секс-куклой и нацистской символикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии