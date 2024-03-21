Один из товарищеских матчей сборной России хотели провести в Петербурге

После отказа «Газпром Арены» было решено, что игры против Сербии и Парагвая пройдут в Москве. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о причинах проведения ближайших товарищеских матчей национальной сборной в столице.
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