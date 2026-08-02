Симуляция насчитала 170 миллионов чёрных дыр в кладбище Млечного Пути

Чёрные дыры трудно искать. Пока они ничего не поглощают, они не светятся ни в каком диапазоне. Именно поэтому никто не знает, сколько их в Млечном Пути: прямого наблюдения нет, а значит, остаётся лишь моделирование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии