Азербайджан вновь планирует закупать газ у «Газпрома». Об этом на полях форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров, его цитирует «Интерфакс».
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