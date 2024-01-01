НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Массимо Каррера: «Спартак» сдал, заблудился после хорошего старта, пошли неудачи. Надеюсь, исправят ситуацию»

Массимо Каррера: «Спартак» сдал, заблудился после хорошего старта, пошли неудачи. Надеюсь, исправят ситуацию»

Бывший главный тренер московской команды дал свою оценку по итогам 2023 года. «После хорошего старта «Спартак» сдал, заблудился, из-за чего пошла серия неудач под конец года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх