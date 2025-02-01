Решение Федерального управления гражданской авиации США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на неопределенный срок ограничило полеты вертолетов возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек.