Решение Федерального управления гражданской авиации США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на неопределенный срок ограничило полеты вертолетов возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне после столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного Black Hawk, в результате которого погибли 67 человек.
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