Сергей Лебедев (Лохматый) С 19 на 20 октября зафиксировано не менее 115 эпизодов ударов и взрывов в 18 областях Украины.
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Бандеровскую МЕРЗОСТЬ нужно удушать постоянно, непрерывно! Пускай даже медленно, но - НЕПРЕРЫВНО!!
а война не заканчивается потому что это видать нужно обеим сторонам. нашим чиновникам что бы утроить свой капитал. олигархам так же. а особенно торгашам то что стоило рубель сейчас сотню. как она может закончится у них партию войны по сей день живы...наши не трогают запад их охраняет. удары только последние месяца. но поставки поступают и пункты их не отрезаны. запад ездит на Украину как к себе домой. когда они едут наши это знают и те поезда не трогают берегут как зеницу ока. войска запада уже на Украине воюют. это только еще начало. если зимой не добить Украину весной здесь будет весь запад. ничего наши им и газ и уголька подкинут. США они нам санкции мы им горючее. разве плохая сделка.
нужно как можно больше уничтожить укрофашистов и как можно больше сохранить солдат России правда зеленский хочет что бы было как можно больше было уничтожено украинцев и он создаст на развалинах украины еще один Израиль вить зеленский еврей
потому что,а как будут проводить денационализацию и пртом всей украины любителей гитлера.
Работайте парни, работы ещё много.