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«Бавария» забьет больше всех голов в топ-лигах в сезоне-2026/27. В прошлом сезоне мюнхенцы забили 122 мяча

Букмекеры начали принимать ставки на самую результативную команду сезона в топ-5 лигах. По итогам сезона-2025/26 больше всех голов в топ-лигах забила «Бавария» (122), второй стала «Барселона» (95), топ-3 замкнул «Интер» (89).

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