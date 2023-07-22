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Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили по региону более сотни снарядов

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили по региону более сотни снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем в субботу предоставил информацию о том, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины более сотни раз атаковали территорию региона.

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