Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ за сутки выпустили по региону более сотни снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем в субботу предоставил информацию о том, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины более сотни раз атаковали территорию региона.
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