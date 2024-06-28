В Приморье администрация города ответит за последствия пожара

В городе Находке Приморского края выявлено нарушение в сфере противопожарной безопасности. Проверка была начата в связи с пожаром, в ходе которого выявили ненадлежащее состояние пожарного гидранта, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.