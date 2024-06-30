Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Депутатам усложнят выезд за границу. Новый законопроект внесён в Госдуму

Депутатам усложнят выезд за границу. Новый законопроект внесён в Госдуму

Не знаю, как вы, а я вот считаю, что это - крайне правильное решение. Особенно в наше непростое время.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Заведомо провалят этот законопроект сами же Едросы!
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15 час.
Владимир Кузин
Сколько уже законов было принято, для депутатов в частности, о двойном гражданстве, о недвижимости за рубежом. А воз и ныне там. Ничего не меняется.
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14 час.

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