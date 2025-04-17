Работа по экс-губернатору Курской области шла несколько месяцев

Спецмероприятия шли несколько месяцев, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.По слова собеседника агентства, проверки расходования бюджетных денег, нацеленных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах региона, стартовали еще в прошлом году.
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