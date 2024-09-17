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Стратегическая развилка на Украине

Стратегическая развилка на Украине

Стратегическая развилка на Украине Призрак ядерной войны История с ударами дальнобойными ракетами НАТО вглубь российской территории далека от своего завершения.

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Юрий Ильинов
Президент Казахстана в ходе встречи с канцлером ФРГ: Россия непобедима в военном отношении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что Россия непобедима в военном отношении, и дальнейшая эскалация вооруженного конфликта на Украине приведет к непоправимым последствиям. Токаев также отметил, что, по его мнению, все еще существует возможность мирного урегулирования украинского кризиса. При этом президент Казахстана напомнил, что хороший шанс на прекращение боевых действий и достижения перемирия был упущен после отказа Киева подписать Стамбульское соглашение. Токаев считает, что всем сторонам конфликта необходимо внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Ранее немецкая пресса сообщала, что Шольц предложил свой план достижения мира на Украине, в рамках которого немецким канцлером предлагалась остановка боевых действий по текущей линии фронта. Несмотря на то, что предполагаемый план Шольца официально не озвучивался им публично и был обнародован лишь в публикациях СМИ, глава киевского режима Владимир Зеленский поспешил раскритиковать предположительный мирный план канцлера ФРГ, традиционно заявив, что Киев не намерен отказываться от территорий. Зеленский продолжает настаивать на возврате Украины в границы бывшей УССР по состоянию на 1991 год, что абсолютно нереалистично, учитывая текущие реалии.
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