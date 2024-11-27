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Бородин рассказал о 70 объектах недвижимости Макаревича в России

Иноагент Андрей Макаревич может владеть примерно 70 объектами недвижимости в России. Об этом сообщил Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), в интервью интернет-изданию NEWS.

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