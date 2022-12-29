FiNE-NEWS

1 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Этот "Макорон" как всегда попал пальцем в небо, ибо колёсный танк - это как раз именно то, что нужно для движения по ...Президент Франции...
  • А Кудасов
    Или вообще хоть что то ценное?США и Китай начал...
  • Александр Симакин
    А что, на Луне уже нефть нашли? 😀США и Китай начал...

«Вместо 15 минут славы у него будет 15 веков». Знаменитости — о Пеле

«Вместо 15 минут славы у него будет 15 веков». Знаменитости — о Пеле

Пеле умер в 29 декабря в возрасте 82 лет. Именитым бразильцем восхищались не только футбольные болельщики и коллеги, но также влиятельные политики, бизнесмены, легендарные музыканты, режиссеры и художники — об этом в материале «РБК Спорт» Стена с изображением Пеле и Боба Марли (Фото: Alexandre Schneider/Getty Images) Нельсон Мандела, бывший президент ЮАР «Смотреть, как он играет, означало наблюдать восторг ребенка в сочетании с необычайной грацией мужчины в полной мере», — сказал Мандела.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх