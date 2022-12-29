«Вместо 15 минут славы у него будет 15 веков». Знаменитости — о Пеле

Пеле умер в 29 декабря в возрасте 82 лет. Именитым бразильцем восхищались не только футбольные болельщики и коллеги, но также влиятельные политики, бизнесмены, легендарные музыканты, режиссеры и художники — об этом в материале «РБК Спорт» Стена с изображением Пеле и Боба Марли (Фото: Alexandre Schneider/Getty Images) Нельсон Мандела, бывший президент ЮАР «Смотреть, как он играет, означало наблюдать восторг ребенка в сочетании с необычайной грацией мужчины в полной мере», — сказал Мандела.