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В Нидерландах порадовались разрешению США обучать пилотов ВСУ

В Нидерландах порадовались разрешению США обучать пилотов ВСУ

Согласие на обучение украинских пилотов управлением истребителями F-16, которое дал президент США Джо Байден, порадовало премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщило 19 мая издание NL Times.

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