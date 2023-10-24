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Новый торгово-складской комплекс открыли под Клином

Новый торгово-складской комплекс открыли под Клином

Торгово-складской центр построили в деревне Борозда в Клину. Там смогут получить работу 30 человек. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, проект застройщика «ИнвестСтрой» сопровождал Центр содействия строительству.

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