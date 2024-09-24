«Зенит» накажут за поведение болельщиков

В вину фанатам клуба из Санкт-Петербурга ставят кричалки в адрес Соболева. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что на ближайшем заседании будут рассматриваться инциденты, произошедшие во время матча группового этапа кубка между «Зенитом» и «Рубином».