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«Зенит» накажут за поведение болельщиков

В вину фанатам клуба из Санкт-Петербурга ставят кричалки в адрес Соболева. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что на ближайшем заседании будут рассматриваться инциденты, произошедшие во время матча группового этапа кубка между «Зенитом» и «Рубином».

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