Автомобиль в Брянске сбил подростка на электросамокате

Брянские пользователи соцсетей рассказали о дорожном инциденте в сообществе «Типичный Брянск». По словам очевидцев, ДТП произошло в Советском районе Брянска на пешеходном переходе около остановки общественного транспорта «Противопожарный центр».
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