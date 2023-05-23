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Автомобиль в Брянске сбил подростка на электросамокате

Автомобиль в Брянске сбил подростка на электросамокате

Брянские пользователи соцсетей рассказали о дорожном инциденте в сообществе «Типичный Брянск». По словам очевидцев, ДТП произошло в Советском районе Брянска на пешеходном переходе около остановки общественного транспорта «Противопожарный центр».

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