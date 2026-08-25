Бубнов назвал футболиста "Спартака" Барко лучшим игроком матча с "Зенитом"

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал на YouTube-канале «Коммент.Шоу» полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим игроком матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
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