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Газета.ру

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Бубнов назвал футболиста "Спартака" Барко лучшим игроком матча с "Зенитом"

Бубнов назвал футболиста "Спартака" Барко лучшим игроком матча с "Зенитом"

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал на YouTube-канале «Коммент.Шоу» полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко лучшим игроком матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

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