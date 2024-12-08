Асад погиб в авиакатастрофе, это очень вероятно, — Reuters Существует «очень высокая вероятность» того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, — Reuters со ссылкой на два сирийских источника «"Он исчез с радара: возможно, транспондер был выключен, но я считаю, что большая вероятность того, что самолет был снят.
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