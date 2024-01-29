В Кремле заявили, что России не с кем разговаривать на Украине

РИАМО - 29 янв. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что настоящий момент России не с кем разговаривать на Украине, потому что Киев запретил себе вести переговоры с русскими, сообщает РИА Новости.
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