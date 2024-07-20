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Художник показал ярких Винкс и Чародеек маркерами

Художник показал ярких Винкс и Чародеек маркерами

Сейчас настолько распространён диджитал (то есть, электронный) арт, что люди часто забывают о том, что в стародавние времена — лет пятнадцать назад — художники рисовали в альбомах, используя краски маркеры, карандаши и другие инструменты.

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