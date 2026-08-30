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Cardone Capital удвоила гибридную стратегию, добавив 1200 BTC и 2000 квартир

Cardone Capital удвоила гибридную стратегию, добавив 1200 BTC и 2000 квартир

Инвестиционная компания в сфере недвижимости Грант Кардон Cardone Capital сообщила об увеличении масштаба своей гибридной стратегии, добавив около 1200 BTC и порядка 2000 многоквартирных единиц в свои частные инвестиционные структуры.

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