В США рассказали причину поддержки Байденом кандидатуры Харрис

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в ноябре, чтобы не потерять сотни миллионов долларов, которые были собраны на предвыборную кампанию.
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