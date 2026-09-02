Германия заслуживает прямого удара по всем производствам военной техники для киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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