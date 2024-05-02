В скором времени Одесса обретет свободу от "ига бандеровцев", а организаторы трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году понесут заслуженное наказание, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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