Север: девелопмент низких температур и высоких ожиданий

Долгая зима и сильные ветра, затрудняющие строительство, нехватка производства стройматериалов и сложная логистика — это только начало списка проблем, с которыми сталкиваются девелоперы, решившие покорять рынки северных регионов.
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