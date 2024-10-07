У «Маяка» в Омске грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. По информации полиции, водитель грузовой машины, двигаясь по территории у ТЦ задним ходом, наехал на женщину.
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У «Маяка» в Омске грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. По информации полиции, водитель грузовой машины, двигаясь по территории у ТЦ задним ходом, наехал на женщину.