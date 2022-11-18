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Sabah: на саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство

Sabah: на саммите G20 США пришлось отказаться от своих притязаний на мировое господство

На саммите G20 Соединенным Штатам пришлось отказаться от своих претензий на мировое господство. Такое мнение высказал Берджан Тутар, обозреватель и директор отдела иностранных новостей турецкой газеты Sabah.

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