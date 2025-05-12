«Барселона» со счетом 4:3 победила «Реал» в чемпионате Испании

В рамках 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» одержала волевую победу над мадридским «Реалом» со счётом 4:3, обеспечив себе семиочковое преимущество над соперником в турнирной таблице за три игры до завершения сезона.
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