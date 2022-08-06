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«Формула-1» опубликует календарь на сезон-2023 в октябре. В чемпионате пройдет 24 Гран-при

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали на встрече с инвесторами рассказал, что календарь чемпионата на сезон-2023 будет сформирован и опубликован в начале октября.

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