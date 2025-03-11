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«Горжусь этой великой командой». Тренер «ПСЖ» — о победе «Ливерпулем»

«Горжусь этой великой командой». Тренер «ПСЖ» — о победе «Ливерпулем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием после победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в серии пенальти (4:1, основное время — 1:0).

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