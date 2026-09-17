Овечкин отказался от торта на 41-й день рождения из-за диеты

Александр Овечкин, русский форвард «Вашингтон Кэпиталз», в день своего 41-летия заявил о решении отказаться от торта из-за диеты.
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