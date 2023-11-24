РБК: МЧС предлагает давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях

Министерство чрезвычайных ситуаций России предложило законопроект, согласно которому россияне, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной или пятидневный отпуск без содержания, пишет РБК .
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