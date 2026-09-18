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ТАСС

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Посол РФ поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности хода голосования

Посол РФ поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности хода голосования

НИКОСИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков поблагодарил власти острова за их уважительное отношение к выборам в Госдуму и обеспечение безопасности хода голосования на избирательных участках.

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