Посол РФ поблагодарил власти Кипра за обеспечение безопасности хода голосования

НИКОСИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков поблагодарил власти острова за их уважительное отношение к выборам в Госдуму и обеспечение безопасности хода голосования на избирательных участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым