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Царьград

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Минобороны: боец Арген Адаев в одиночку уложил группу боевиков в зоне СВО

Минобороны: боец Арген Адаев в одиночку уложил группу боевиков в зоне СВО

МО России сообщило о сержанте Адаеве, который в одиночку уничтожил группу солдат ВСУСержант Арген Адаев в одиночку смог ликвидировать группу противника, которая пыталась зайти с фланга на русский опорный пункт.

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Комментарии
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Амара Карпова
ГЕРОЙ❤️👍Храни Бог нашего ГЕРОЯ👊🙏
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