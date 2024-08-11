Автомобиль съехал в пожарный водоем в Ленинградской области

В Ленинградской области произошла трагедия: автомобиль съехал с дороги и упал в пожарный водоем. Как сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы региона, инцидент произошел в ночь на 11 августа в Кировском районе, в садоводческом товариществе "Звезда".
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