Автомобиль съехал в пожарный водоем в Ленинградской области

В Ленинградской области произошла трагедия: автомобиль съехал с дороги и упал в пожарный водоем. Как сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы региона, инцидент произошел в ночь на 11 августа в Кировском районе, в садоводческом товариществе "Звезда".